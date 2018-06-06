Kastamonu pastırmasına ilgi ramazanda artıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Lezzetiyle birçok kentten talep edilen Kastamonu pastırması, özellikle ramazan ayında daha çok ilgi görüyor.

Çemeninde Taşköprü sarımsağı kullanılması, doğal yollarla kurutulması ve lezzetiyle Türkiye'nin birçok kentinden talep gelen Kastamonu pastırması, özellikle ramazan ayında daha çok tüketiliyor.

Geleneksel yöntemlerle yılda yaklaşık 200 ton pastırma üretilen kentte bu işi uzun yıllardır sürdüren çok sayıda firma bulunuyor.

Sonbaharda "pastırma yazı" diye tabir edilen sıcak havalarda hazırlanan pastırma, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

- "Yayla hayvanlarının etini kullanıyoruz"

Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu, AA muhabirine, ailesinin iki asırdır pastırma ürettiğini söyledi. Aile mesleğini sürdürdüğünü anlatan Tabakoğlu, pastırmayı dedesi ve babasından öğrendiği şekilde ürettiğini belirtti.

Pastırmayı tamamen doğal yöntemlerle imal ettiklerine işaret eden Tabakoğlu, "Pastırmada yayla hayvanlarının etini kullanıyoruz. Pastırmayı ekim ve kasım ayındaki pastırma sıcakları denilen dönemde yapıyoruz. Ilgaz Dağı'ndan gelen esinti ve güneşin sıcağıyla tamamen doğal ortamında pastırma hazırlanır. Doğallığı buradan geliyor." dedi.