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Kastamonu pastırmasına ilgi ramazanda artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Çemeninde Taşköprü sarımsağı kullanılması, doğal yollarla kurutulması ve lezzetiyle Türkiye'nin birçok kentinden talep gören Kastamonu pastırması, özellikle ramazan ayında daha çok ilgi görüyor - Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu: - "Ilgaz Dağı'ndan gelen esinti ve güneşin sıcağıyla tamamen doğal ortamında pastırma hazırlanır. Doğallığı buradan geliyor" - "Özellikle öğleden sonraları insanlar acıkmaya başladıktan sonra daha çok satış oluyor. Herkes iftarlık pastırma alıyor. Ramazan ayında pastırma satışları yüzde 40'a yakın artıyor"

ÖZGÜR ALANTOR - Lezzetiyle birçok kentten talep edilen Kastamonu pastırması, özellikle ramazan ayında daha çok ilgi görüyor.

Çemeninde Taşköprü sarımsağı kullanılması, doğal yollarla kurutulması ve lezzetiyle Türkiye'nin birçok kentinden talep gelen Kastamonu pastırması, özellikle ramazan ayında daha çok tüketiliyor.

Geleneksel yöntemlerle yılda yaklaşık 200 ton pastırma üretilen kentte bu işi uzun yıllardır sürdüren çok sayıda firma bulunuyor.

Sonbaharda "pastırma yazı" diye tabir edilen sıcak havalarda hazırlanan pastırma, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

- "Yayla hayvanlarının etini kullanıyoruz"

Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu, AA muhabirine, ailesinin iki asırdır pastırma ürettiğini söyledi. Aile mesleğini sürdürdüğünü anlatan Tabakoğlu, pastırmayı dedesi ve babasından öğrendiği şekilde ürettiğini belirtti.

Pastırmayı tamamen doğal yöntemlerle imal ettiklerine işaret eden Tabakoğlu, "Pastırmada yayla hayvanlarının etini kullanıyoruz. Pastırmayı ekim ve kasım ayındaki pastırma sıcakları denilen dönemde yapıyoruz. Ilgaz Dağı'ndan gelen esinti ve güneşin sıcağıyla tamamen doğal ortamında pastırma hazırlanır. Doğallığı buradan geliyor." dedi.

- "Ramazan ayında satış yüzde 40 artıyor"

Tabakoğlu, pastırmaya ramazan ayında ilginin arttığını anlatarak şöyle devam etti:

"Ramazanda pastırmaya ilgi çok artıyor. Bu sene havaların serin gitmesi ilgiyi daha da artırdı. İnsanlar serin havada daha fazla pastırma tüketiyor. Özellikle öğleden sonraları insanlar acıkmaya başladıktan sonra daha çok satış oluyor. Herkes iftarlık pastırma alıyor. Ramazan ayında pastırma satışları yüzde 40'a yakın artıyor. İzmir, Ankara, Bursa başta olmak üzere 20 ile pastırma gönderiyoruz."

- "Kayseri'den dahi müşterimiz var"

Pastırma üreticilerinden Ayhan Ekicioğlu ise Kastamonu'ya özgü Taşköprü sarımsağıyla üretilen pastırmanın lezzetinin doğallığından geldiğini dile getirdi. Pastırmanın iştah açtığını aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"İştah açıcı özelliğinden dolayı ramazanda ilgi daha da artıyor. İl dışından gelen taleplere de yanıt veriyoruz. Özel kutularda buz koyarak pastırmamızı kargo ile gönderiyoruz. Kayseri'den dahi müşterimiz var. Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyoruz."

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KASTAMONU pastırma pastırma tüketimi ramazan ayı

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