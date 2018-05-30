Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olan 427 öğrenci, diplomalarını aldı.

Polis Meslek Yüksekokulunun bahçesinde düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı 16. dönem yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende dönem birincisi Dinçer Yılmaz konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri zorlu bir görevin beklediğini söyledi.

Öğrencilere kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye eden Karadeniz, "Milletimiz her zaman sizi yanında görmek istiyor. Diğer milletlerle bizim farkımız işte burada. Başka yerlerde belki emniyet güçleriyle vatandaş arasında hep demokrasi problemi yaşanmaktadır ama bizim insanımıza 'Önce neyi istersin?' diye sorduğumuzda huzur ve güvenlik hep birinci sırada yer almıştır. Ekonomi bile bunun gerisinde yer alır. Çünkü milletimiz huzur ve güvenliğin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağının bilincindedir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, özellikle 12 Eylül öncesinde yaşanan terör olayları, Güneydoğu'da bölücü terör örgütünün uzun yıllardır sürdürdüğü katliamlar ve 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün güvenlik konusunda ne kadar hassas olunması gerektiği hakkında şuur oluşturduğunu anlattı.