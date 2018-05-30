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Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Vali Yaşar Karadeniz: - "İnsanımıza 'Önce neyi istersin?' diye sorduğumuzda huzur ve güvenlik hep birinci sırada yer almıştır. Ekonomi bile bunun gerisinde yer alır. Çünkü milletimiz huzur ve güvenliğin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağının bilincindedir"

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olan 427 öğrenci, diplomalarını aldı.

Polis Meslek Yüksekokulunun bahçesinde düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı 16. dönem yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende dönem birincisi Dinçer Yılmaz konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri zorlu bir görevin beklediğini söyledi.

Öğrencilere kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye eden Karadeniz, "Milletimiz her zaman sizi yanında görmek istiyor. Diğer milletlerle bizim farkımız işte burada. Başka yerlerde belki emniyet güçleriyle vatandaş arasında hep demokrasi problemi yaşanmaktadır ama bizim insanımıza 'Önce neyi istersin?' diye sorduğumuzda huzur ve güvenlik hep birinci sırada yer almıştır. Ekonomi bile bunun gerisinde yer alır. Çünkü milletimiz huzur ve güvenliğin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağının bilincindedir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, özellikle 12 Eylül öncesinde yaşanan terör olayları, Güneydoğu'da bölücü terör örgütünün uzun yıllardır sürdürdüğü katliamlar ve 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün güvenlik konusunda ne kadar hassas olunması gerektiği hakkında şuur oluşturduğunu anlattı.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün okuldan 427 kişinin mezun olduğunu belirterek, "Emniyet teşkilatı, ülkenin kalkınması için huzur ve güven ortamını demokratik kurallar içinde sağlamakla görevlidir. Türk Polis Teşkilatı bu görevi yerine getirirken anayasamızın temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasimize bağlı, yalnızca meşru otoritenin emrinde hareket etmektedir. Kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın polis okullarına hakim olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona eren törenin ardından, aileleriyle kucaklaşan öğrenciler, oyun havası eşliğinde mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek ile kurum müdürleri ve polis aileleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU mezuniyet polis

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