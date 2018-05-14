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Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın: - "Vatansızlığın acısını hiç yaşamamış nesiller olarak sizler geleceğimizin ve istiklalimizin teminatı olunuz. Bu al bayrağın gölgesinde bu memlekete, bu millete hizmet ediniz. Bu millet her türlü hizmete layıktır"

Kastamonu Üniversitesinden (KÜ) 2017-2018 akademik yılında mezun olan 6 bin 155 öğrenci için tören düzenlendi.

KÜ Kuzeykent Külliyesi Merasim Sahası'ndaki törende, Kırgız öğrenciler ile halk oyunları ekipleri ve mehter takımı gösteri sundu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş konuşmasında şehrin 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatarak, "Bu bizi gururlandırdı ve onurlandırdı. Türk dünyasından 2 binin üzerinde öğrencimiz var. Yaptığımız bütün çalışmalarda onların desteğini gördük. Kastamonu Üniversitesi hızla gelişiyor. 30 bine yaklaşan öğrencisi var. Üniversiteyle birlikte şehrin gelişmesi bizim için çok önemli. Yerel yönetim olarak üniversitemize elimizden gelen desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de üniversitenin 2011 yılından itibaren gelişme gösterdiğini belirtti.

Üniversitenin 29 bin civarında öğrencisinin bulunduğuna işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri haline geldi. Kastamonu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 4 yurdumuzda 6 bin civarında öğrenci barındırıyor. Bu Türkiye'deki diğer üniversitelere göre önemli bir orandır. Şu anda projesi ve inşaatı devam eden yurtlarımız da bittiğinde ilçelerimizle birlikte 5 bin civarında öğrencimizi de önümüzdeki yıllarda KYK yurtlarında misafir edeceğiz. "

Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın da üniversitelerin ilim yuvası olduğunu belirtti. KÜ'den 2017-2018 akademik yılında 6 bin 155 öğrencinin mezun olduğunu aktaran Aydın, mezunlara şöyle seslendi:

"Üniversitemizin 12'nci mezunlarısınız. Bugün emeklerinizin karşılığını alma günüdür. Bu memleket, bu vatan, bu devlet, çok mukaddestir, mübarektir. Vatansızlığın acısını hiç yaşamamış nesiller olarak sizler geleceğimizin ve istiklalimizin teminatı olunuz. Bu al bayrağın gölgesinde bu memlekete, bu millete hizmet ediniz. Bu millet her türlü hizmete layıktır. Sizi bu aşkla bu şevkle bu inançla gönderiyoruz. "

Törende dönem birincileri Özkan Sukas ve Nurgün Aygün mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildiği tören, öğrencilerin hep topluca yemin etmesi ve keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

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