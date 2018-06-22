Kastamonu'da 17 yaşındaki genç denizde boğuldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu.
Samet Özcan, Ginolu Tesisleri Plajı'nda denize girdi.
Bir süre sonra Özcan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Servis'e haber verdi.
Bu sırada teknesiyle denize açılan balıkçı Aytaç Güzelaydın, boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce suya atlayarak Özcan'a ulaştı.
Tekneyle baygın halde karaya çıkartılan Özcan, sağlık ekiplerince götürüldüğü Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.
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