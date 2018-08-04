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Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 10 kişi yaralandı.

İdris İsmailoğlu'nun (19) kullandığı 37 SK 510 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hacıbey kavşağında, Hüseyin Demirsoy (55) idaresindeki 34 LP 1387 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yadigar İsmailoğlu (49) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücülerin yanı sıra araçlardaki Tülin (28) ve Elif Eslem Kebelioğlu (5), Muhammet İlgeç (18), Semih İsmailoğlu (16) ile Nurdan (53), Saliha (43), Kaan (18) ve Merve Demirsoy yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Semih İsmailoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kayıtlarda, 2 otomobilin trafik ışıkları bulunan kavşakta çarpışması ve daha sonra araçlardan birinin devrilmesi yer alıyor.

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KASTAMONU ölü trafik kazası yaralı

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