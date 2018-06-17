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Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Kastamonu'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 otomobil, Kastamonu-İnebolu Karayolu Kırcalar mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

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KASTAMONU ölümlü kaza trafik kazası

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