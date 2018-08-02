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Kastamonu'da "2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

Kanyon geçişleri ve doğa yürüyüşlerinin düzenleneceği festival 4 gün sürecek

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı.

Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği iş birliğinde düzenlenen festivale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Festivalin ilk gününde katılımcılara dernek yetkililerince kanyon ve doğa sporları, UMKE yetkililerince ilk yardım, AFAD görevlilerince de temel arama ve kurtarma eğitimleri verildi.

Atabeygazi Okçuluk Kulübü yetkililerince katılımcılara okçuluk eğitimi verilen festivalde, Kanyon Derneği sporcuları uygulamalı iple iniş gösterisi yaptı.

Pınarbaşı Kaymakamı Nabi Çanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün sürecek festivalde Valla ve Horma kanyon geçişleri yapılacağını aktardı.

Yöredeki turistik mekanlara doğa yürüyüşleri düzenleneceğini belirten Çanga, "Etkinlikler günlük olarak kamp alanında duyurulacak. Festival kapsamında cumartesi günü ilçe merkezinde konser düzenlenecek. Pazar günü de diğer etkinliklerimizin yanında Karte Seyir Terası'nın açılışını yapacağız. Açılışın ardından derinlik bakımından Türkiye'nin birinci kanyonu olan Valla Kanyonu'na giren sporcularımızı çıkışta karşılayacağız." dedi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ise ikincisi düzenlenen festivalin ilk gününde 90 kişinin bölgede kamp kurduğunu ifade etti.

Yılmaz, ilerleyen günlerde kamp yapanların sayısının artacağını kaydetti.

KAD Başkanı Meral Kuvan da Pınarbaşı kanyonlarının dünyanın sayılı kanyonları arasında bulunduğunu belirtti.

Doğal güzelliklerin korunmasından dolayı bölgeyi tercih ettiklerini söyleyen Kuvan, "Birkaç seneden beri yöredeki yerel rehberler ve kanyon eğitimi almak isteyen vatandaşlara eğitimler vererek burada bir ekip oluşturduk. Bu çalışmalarımızı iki seneden beri festivalle taçlandırdık. Tüm sporcularımızı ve doğaseverleri çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

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