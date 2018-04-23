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Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

Kastamonu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.İlk olarak Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk töreni düzenlendi.

Kastamonu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
İlk olarak Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk töreninin ardından Kuzeykent İlkokulu’nda düzenlenen törene geçildi.
23 Nisan gibi milli bayramların önemli bir anlamının daha olduğunu vurgulayan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, “Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu günde bizlere bu cennet vatanı canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini daha iyi koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşıyabileceğimizi düşünmek zorundayız. Devletin birçok makam ve mevkiine sizler geleceksiniz Kendinizi şimdiden her konuda olduğu bilim ve teknoloji alanında da hazırlamalı ve yetiştirmelisiniz. Kitaplara arkadaş ve dost olmasınız. Okulda evde yaylada tatilde her fırsatta okumanız ve okumayı yaşam biçimi haline getirmeniz için çalışıyoruz. Bu sizlerin olduğu kadar ülkemizin geleceği açısından da önem arz etmektedir” diye konuştu.
Öğrenciler adına konuşan Kuzeykent Ortaokulu öğrencisi Elif Yalçın ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan gününü çocuklara armağan ettiğini ifade ederek, “Tüm Dünya çocuklarının imrenerek baktığı bu günü tüm coşkuyla kutluyoruz. Bu hakimiyet, sonsuza dek demokrasi içerisinde yaşayacaktır. Şehit Şerife Bacılarımız gibi nice gazilerimizin ve şehitlerimizin hikayeleriyle büyüyoruz. Malazgirt’ten Afrin’e kanları bayrak, yürekleri toprak olmuş tüm şehitlerimizi büyük bir onur ve gururla anıyoruz. Güzel ülkemizin güzel çocukları, gülelim, eğlenelim, koşalım fakat bunları yaparken de bizlere bu günü armağan eden büyüklerimizi unutmayalım. Vatanımızın daha güzel ve daha huzurlu olması için var gücümüzle çalışalım. Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkalım. Biz, bayramlar istiyoruz dünyada kardeşlik ve barış olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili şiirler okudu, halk oyunları oynandı ve okullarda hazırladıkları gösterilerini sundu. Ayrıca törenlerde Merkez Ortaokulu öğretmenleri tarafından yazılan ‘Afrin’ konulu şarkı, yine aynı okulun öğretmenleri tarafından koro eşliğinde seslendirildi.

Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Kastamonu’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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