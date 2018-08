Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde "Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında "3. Geleneksel At Yarışları" düzenlendi.

Devrekani Belediyesi ile Türkeli Belediyesi iş birliğinde, ilçedeki at yarışı alanında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 70 at ve jokeyi yarıştı.

Yarışlardan önce ata binen Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, dengesini kaybederek düştü.

Yakınındakiler tarafından Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aliustaoğlu, tedavisinin ardından tekrar yarış alanına geldi.

Etkinlikte konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak-Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, yarışlara destek verdiklerini söyledi.

Atların tamamının federasyona bağlı kulüplerin atları olduğuna işaret eden Genç, "Çeşitli şehirlerden buraya geldiler. Federasyon olarak 8 ayrı branşta görev yapıyoruz. Yerel yönetimlerimiz bizden talep edin, gerekli yarışlarımızı federasyonun bünyesinde yapalım. " dedi.

Devrekani Belediye Başkanı Aliustaoğlu ise küçük bir kaza geçirdiğini, attan düşmesi sonucu belinde bir rahatsızlık olduğunu belirten Aliustaoğlu, "Başka herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. At binmesini bilmediğimiz halde at binmeye kalkarsak böyle oluyor. Sizlerden bundan dolayı özür diliyorum. Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden at yarışı için buraya gelen değerli misafirlerimize de başarılar temenni ediyorum." diye konuştu.