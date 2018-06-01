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Kastamonu'da 350 öğrenci aynı sofrada iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Özyün: "Ramazanın ruhuna uygun olarak hep beraber aynı sofraya oturmanın keyfini yaşadık. 350 öğrenci arkadaşımız bu güzelliği bizimle yaşadı"

Kastamonu'da düzenlenen iftar programında 350 üniversite öğrencisi aynı sofrada iftar yaptı.

Kastamonu Üniversitesi İnsani Yardım Topluluğunca, Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğinin desteğiyle, Kuzeykent Yemekhanesi'nde gerçekleştirilen iftar programına üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Özyün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduğunu ifade etti.

Fakirliğin ve yokluğun milletin olmadığını vurgulayan Özyün "Ramazan, birlik, kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Bunu en iyi bilen toplumlardan biri olarak üniversite öğrencileriyle iftarda buluşmak istedik. Öğrenci arkadaşlarımız yoğun ilgi göstererek bizleri çok mutlu ettiler." dedi.

Ramazanın ruhuna yakışır bir sofra kurmak istediklerini belirten Uğur Özyün "Ramazanın ruhuna uygun olarak hep beraber, aynı sofraya oturmanın keyfini yaşadık. 350 öğrenci arkadaşımız bu güzelliği bizimle yaşadı." diye konuştu.

Özyün, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını da anlatarak, "Sadece ramazanda değil her zaman ihtiyaç sahiplerine dil, din, ırk ayrımı yapmadan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dünyada bir tane bile gariban kalmasın diye mücadele eden milletin torunlarıyız. Üzerimize düşeni yapmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İHH İnsani Yardım Topluluğu KASTAMONU Uğur Özyün üniversite yardım

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