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Kastamonu'da 5 kişilik ailenin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:58 | Son Güncelleme

Çataloğlu ailesine ait ceset parçaları kimlik tespitinin ardından 5,5 ay sonra torba içerisinde yakınlarına teslim edildi

Kastamonu'da, hayvan hırsızları tarafından yakılarak öldürüldükleri iddia edilen 5 kişilik ailenin ceset parçaları Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından bir torba ile yakınlarına teslim edildi.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu (63) ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin, 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve 12 yaşındaki torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu düşünülen ceset parçaları Adli Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Edinilen bilgiye göre, ceset parçaları, kimlik tespitlerinin ardından yaklaşık 5,5 ay sonra bir torba içerisinde Ankara'da yakınlarına verildi.

Aile, yakınlarının ceset parçalarını akşam saatlerinde Kastamonu Devlet Hastanesi Morguna getirdi.

Cenazelerin yarın Kastamonu'da toprağa verilmesi bekleniyor.

- Olay

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım 2017'de yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında bulunan torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terkedildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddia edilmişti.

Hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan aileyi tabanca ve tüfekle öldürdüğü, cesetleri de yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Soruşturma sırasında yapılan aramalarda, maktullerin evinden alınan bazı eşyaların şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği, Sebahat Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen implant diş parçalarının olaydan 41 gün sonra evin enkazının kum eleğinden geçirilmesiyle bulunduğu, aile bireylerinin cesetlerinin yakılarak yok edildiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.

Bulunan ceset parçalarının tamamı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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