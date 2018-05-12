Kastamonu Üniversitesinde 3 gün sürecek Açık Hava Sinema Festivali başladı.

Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivalde ilk olarak Kastamonu Üniversitesi Kampüsünde "Tosun Paşa" filminin gösterimi yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali gelecek yıllarda da gerçekleştirerek geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Topluluk olarak tiyatro gösterimleri yaptıklarını dile getiren Civan, "Üniversitemizde başka neler yapabilir diye düşündüğümüzde böyle bir festival yapabileceğimiz fikri ortaya çıktı. Açık hava sineması fikri bize hem biraz nostaljiyi hatırlattı hem de gençlerin sosyal medyadan kurtularak farklı bir bakış açısıyla film izleme keyfini yakalayacakları düşüncesini oluşturdu." dedi.

Festivalde genellikle Yeşilçam filmlerini sahnelediklerini anlatan Civan, şöyle devam etti:

"Gençlerin biraz 'anne babalarının sinema kültürü nedir, sinemaya gidip filmleri nasıl izliyorlardı, eskiden bu işler nasıl oluyordu' gibi sorulara cevap bulmasını istedik. Öğrencileri kapandıkları evlerinden, yurtlarından çıkarıp insan ilişkilerini geliştirmeleri için bir şeyler yapmak istiyoruz. İnsanların birçoğu sosyal medya bağımlısı olmuş durumda. İnsanlar telefonuyla bilgisayarıyla bir şekilde film izleyebiliyor ama insanlarla ilişki kurmuyor. Bunun aşılması için bu festivali düzenliyoruz."

Civan, festivalde nostaljiyi hatırlatmak amacıyla sadece gazoz ve çekirdek ikramında bulunduklarını kaydetti.

