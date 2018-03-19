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Kastamonu'da Afrin için "Fetih konvoyu" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Afrin için "Fetih konvoyu" düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması nedeniyle Kastamonu'da "Fetih konvoyu" düzenlendi.

"Gençlik Afrin İçin Tek Yürek" sloganıyla Kuzeykent Miting Alanı'nda toplanan vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Grup daha sonra Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla sloganlar eşliğinde şehir turu yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren programa ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Kastamonu İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat, "Afrin merkezine girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 bin 500'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih konvoyu KASTAMONU

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