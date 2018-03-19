Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması nedeniyle Kastamonu'da "Fetih konvoyu" düzenlendi.
"Gençlik Afrin İçin Tek Yürek" sloganıyla Kuzeykent Miting Alanı'nda toplanan vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Grup daha sonra Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla sloganlar eşliğinde şehir turu yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren programa ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Kastamonu İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat, "Afrin merkezine girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 bin 500'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz." dedi.
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
120 Rus askeri hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum