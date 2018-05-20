Kastamonu'da, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında Anadolu Evliyaları gösterisi düzenlendi.

Belediye Konferans Salonu'ndaki gösteri, Tapu Kadastro Mahmud Esad Efendi Bilim Kültür Sanat Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

Programda evliyaların yaşantılarından kesitler aktarıldı ve müzik dinletisi sunuldu.

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan kulübün kurucusu Asım İşler, kulüpte görev yapanların tamamının tapu kadastro çalışanı ya da emeklisi olduğunu söyledi.

Kulübün isminde yer alan Mahmud Esad Efendi'nin tapu ve kadastronun kurucusu olarak kabul edildiğini belirten İşler, "Sürekli toprakla meşgulüz. Bu bizlere sanat sevgisi verdi. Biz genel müdürlüğümüz çatısı altında bir kulüp kurmaya karar verdik. İlk koro olarak konser verdik. Daha sonra proje üretmeye başladık. İlk projemizi Çanakkale şehitlerimiz için yaptık." dedi.

Asım İşler, bu projenin büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, "İlk projemizin ardından ikinci projemizde evliyalarımızı anmak istedik. Anadolu Evliyaları üzerinden onların deyişlerini, nefeslerini, felsefelerini kendi hayat felsefemiz olarak kabul ederek bir proje ürettik. Şu ana kadar 10 ile gittik. Buradan da Konya'ya gideceğiz." diye konuştu.

Programda Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından katılımcılara plaket verildi.

