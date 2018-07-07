Kastamonu'da arazi kavgası: 1 ölü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Dereçatı köyü Mirzek Mahallesi'nde yaşayan Yusuf P. (63) ile akrabası Selahattin P. (64) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf P, tabancayla Selahattin P'ye ateş etti. Selahattin P. olay yerinde hayatını kaybetti.
Selahattin P'nin cenazesi, Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yusuf P, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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