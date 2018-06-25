Kastamonu'da arı sokan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da 2 hafta önce arı sokan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde yaşayan Hayriye Aynacı'yı (85) iki hafta önce arı soktu. Fenalaşan Aynacı, yakınları tarafından götürüldüğü Daday Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ayrancı, hayatını kaybetti.

