Kastamonu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, polen alerjenitesi düşük bitki ve ağaçların yer aldığı park hizmete açıldı.
Tosya yolu üzerinde oluşturulan Güney Parkı'nda, astım ve kronik hava yolu hastaları düşünülerek az polen üreten bitki ve ağaç türlerinden sedir, top mazı, piramit mazı, baston gül, at kestanesi, süs iğdesi, alev çalısı, spiral formlu ve tek top formlu leylandi gibi türlere yer verildi.
Vali Yaşar Karadeniz, açılış törenindeki konuşmasında, hizmetlerin, toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiğine işaret ederek, "Bir anne veya baba parka gittiğinde, çocuğunun alerji krizine yakalanmayacağından emin olmalı. Aksi halde o gezi eğlenceli başlar ama rahatsızlık olduğunda sıkıntıyla bitmiş olur." dedi.
Parkın güzel bir çalışma olduğunu dile getiren Karadeniz, emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise parktaki bitki ve ağaçların az polen ürettiğine dikkati çekerek, Kastamonu'yu bir adım ileri götürebilmek için çalıştıklarını söyledi.
Belediye olarak her şeyin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Babaş, "Yerel yönetimler olarak, halkımızı ilgilendiren her konuda detaya inmeye gayret gösteriyoruz. Bunlardan biri de burada hayat buluyor. Az polenli parkımızı yaptık ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yapılan çalışmalarda ne kadar güzelliği, estetiği öne çıkarsak da bizim için en önemli olan insandır, insan sağlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı da alerjinin, çağın en önemli sağlık sorunlarından olduğunu vurgulayarak, "Çağımızın en önemli hastalıklarından biri diyabetse diğeri alerjiye bağlı oluşan hastalıklardır. Bunların en önemli tedavisi de sağlığı koruma şeklinde olmalıdır. Belediyemiz ile ortaklaşa yaptığımız park, buna en önemli örneklerdendir." diye konuştu.
- Doç. Dr. Çeter: "Polensiz bitki yoktur, az veya çok alerji yapan bitki vardır"
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talip Çeter de 2000 yılından beri bitkilerle uğraştığını anlattı.
Parkın Türkiye'de ilkler arasında yer aldığının altını çizen Çeter, "Polensiz bitki yoktur, az veya çok alerji yapan bitki vardır. Bol polen üreten veya alerjenitesi yüksek bir bitkiyi parka koyduğunuzda, onun altına oturan bir insanı da rahatlıkla hasta edersiniz." dedi.
Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.
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