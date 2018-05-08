Kastamonu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, polen alerjenitesi düşük bitki ve ağaçların yer aldığı park hizmete açıldı.

Tosya yolu üzerinde oluşturulan Güney Parkı'nda, astım ve kronik hava yolu hastaları düşünülerek az polen üreten bitki ve ağaç türlerinden sedir, top mazı, piramit mazı, baston gül, at kestanesi, süs iğdesi, alev çalısı, spiral formlu ve tek top formlu leylandi gibi türlere yer verildi.

Vali Yaşar Karadeniz, açılış törenindeki konuşmasında, hizmetlerin, toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiğine işaret ederek, "Bir anne veya baba parka gittiğinde, çocuğunun alerji krizine yakalanmayacağından emin olmalı. Aksi halde o gezi eğlenceli başlar ama rahatsızlık olduğunda sıkıntıyla bitmiş olur." dedi.

Parkın güzel bir çalışma olduğunu dile getiren Karadeniz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise parktaki bitki ve ağaçların az polen ürettiğine dikkati çekerek, Kastamonu'yu bir adım ileri götürebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak her şeyin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Babaş, "Yerel yönetimler olarak, halkımızı ilgilendiren her konuda detaya inmeye gayret gösteriyoruz. Bunlardan biri de burada hayat buluyor. Az polenli parkımızı yaptık ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yapılan çalışmalarda ne kadar güzelliği, estetiği öne çıkarsak da bizim için en önemli olan insandır, insan sağlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.