Kastamonu'da DEAŞ davası

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu 3 sanık, 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Majıd Khashaa Abed Abed, Mazın Abdulsamad Jıyad Jıyad, Manaf Mohammed Hasan Al Shaybı, Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan, emniyet ile savcılıkta etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda DEAŞ'ta silahlı eğitim aldıkları, yol kontrolü yaptıkları ve Irak askerleriyle silahlı çatışmaya girdikleri yönünde ifade verdikleri öğrenilen sanıklar, mahkemede, söz konusu ifadeleri baskı altında verdiklerini, örgütle bağlantılarının bulunmadığını iddia etti.

Sanıklardan Manaf Mohammed Hasan Al Sahaybı, 2015 yılında Türkiye'ye geldiğini söyledi.

DEAŞ'a katılmadığını öne süren Shaybı, "Ben yanlış bir şey yapmadım. Fırında çalışıyordum. Yanlış bir şey yaptıysam her şeyi yapabilirsiniz. Ben DEAŞ'tan kaçtım." dedi.