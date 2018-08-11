Kastamonu'da denize giren iki genç kayboldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize giren biri Suriye uyruklu 2 genç kayboldu.
Ailesiyle Liman mevkisine gelen 16 yaşındaki İbrahim Çakmak ile 21 yaşındaki Suriye uyruklu Abdullah Elsellec, denize girmenin yasak olduğu noktadan suya girdi.
Yüzmeye başlayan Çakmak ve Elsellec'in bir süre sonra gözden kaybolmaları üzerine çevredekiler cankurtaran ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce, denizden ve karadan drone destekli arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Kayıp gençlerin bulunması için İlçe Emniyet Amirliği, İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.
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