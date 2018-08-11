Kastamonu'da devrilen tır yandı

Kastamonu'da devrilen hurda yüklü tır tamamen yandı.
Ümit Kökoğlu'nun kullandığı 37 BG 119 plakalı hurda yüklü tır, Kastamonu-Karabük karayolunun Kurubenzinlik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada tır alev aldı.
Olay yerine çağrılan itfaiye görevlilerince müdahale edilen yangın tır kullanılamaz hale geldi.
Kapanan Kastamonu-Karabük Karayolu ise yanan tırın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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