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Kastamonu'da dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

Azdavay ilçesinde yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yerler beyaza büründü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde dolu etkili oldu.

Yaklaşık 20 dakika yağan dolunun ardından sokaklar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde oluşan dolu birikintisi, Azdavay Belediyesi ekiplerince temizlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Azdavay dolu yağışı KASTAMONU

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