Kastamonu'da dolu etkili oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde dolu etkili oldu.
Yaklaşık 20 dakika yağan dolunun ardından sokaklar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde oluşan dolu birikintisi, Azdavay Belediyesi ekiplerince temizlendi.
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