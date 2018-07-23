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Kastamonu'da düğün konvoyundaki yol verme kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

İki kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da 2 kişinin yaralandığı düğün konvoyunda çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alpı köyünden kent merkezine hareket eden düğün konvoyunda yol verme nedeniyle çıkan tartışmada Onur K. (27) ve Mesut K'yı (28) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Orhun A'nın (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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