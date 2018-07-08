Kastamonu'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Delihacılar köyündeki düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, damadın dedesi olan Fahri Kara'ya (85) isabet etti.
Olay sonrası Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu iddia edilen M.T'yi gözaltına aldı.
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