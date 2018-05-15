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Kastamonu'da eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:00 | Son Güncelleme

Kastamonu'da eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Kastamonu'da boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Park karşısında Erhan Ü. (28) ile eşi A.Ü. (21) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan Ü. yanında bulunan bıçakla eşini yaraladı.

A.Ü. Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından yakalanan Erhan Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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