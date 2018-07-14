Kastamonu'da Dünya Değişim Akademisi tarafından yapılan Farkındalık Festivali başladı.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen festivale Türkiye başta olmak üzere ABD, Fransa, Bulgaristan, Almanya, İspanya, İngiltere ve Rusya'dan yaklaşık 400 kişi katılıyor.

Uluslararası Değişim Federasyonu kurucu üyesi Elçin Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonda çeşitli farkındalık çalışmaları yapılacağını söyledi.

Yaptıkları etkinliklerin kişileri fiziksel, duygusal, zihinsel ve psikolojik yönden geliştirdiğini bildiren Erener, "Öncelikle nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma, derin gevşeme, konsantrasyon ve enerji merkezi çalışmaları yapılacak. Stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma ve depresyondan özgürleşme sanatı üzerine etkili özel pratik çalışmalar, söyleşiler sunulacak." dedi.

Festivalde yurt dışından da katılımcıların bulunduğuna işaret eden Erener, "Festivalde tüm pratik ve teorik uygulamalar İngilizce, İspanyolca ve Fransızcaya çevriliyor. Dans gösterileri, farkındalık yaratan söyleşiler ve kişisel gelişim üzerine kitapların da olduğu organizasyon yarın sona erecek." diye konuştu.

