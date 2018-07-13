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Kastamonu'da Fener Alayı yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Fener Alayı yürüyüşü

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.

Kışla Parkı'nda toplanan protokol, vatandaşlar ve İl Jandarma Komutanlığına bağılı askerler ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından sinevizyon gösterisi izlendi.

Vali Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, etkinliklerin sürdüğünü belirterek "Allah bu millete bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın" dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da 15 Temmuz'da destan yazıldığını söyledi.

Türk milletinin hainlere fırsat vermediğini ifade eden Babaş, "Hiçbir zaman vatanımızdan, toprağımızdan, bayrağımızdan vazgeçmeyiz. Bu vatan sevgisi, fedakarlık olduğu sürece bu meydanlar hiçbir zaman boş kalmaz. Hainler de hiçbir zaman bu meydanlarda, bu topraklarda barınamaz. Bin yıldır bu toprakları kanımızla elimizde tutuyoruz." diye konuştu.

Programın devamında, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek tarafından vatandaşlara pilav ikram edildi.

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