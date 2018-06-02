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Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 00:01 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen Daday ilçesinde görev yapan doktor E.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Daday ilçesi doktor FETÖ/PDY tutuklama

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