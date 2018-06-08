Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonu

Kastamonu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2016 yılından beri aranan iş adamı Evren S. Devrekani ilçesinde, FETÖ'nün sözde Kastamonu emniyet mahrem imamı olduğu iddia edilen Osman B. ise Tosya ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Evren S, sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

Osman B. ise Ankara'ya nakledildi.

