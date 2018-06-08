Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonu

Kastamonu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2016 yılından beri aranan iş adamı Evren S. Devrekani ilçesinde, FETÖ'nün sözde Kastamonu emniyet mahrem imamı olduğu iddia edilen Osman B. ise Tosya ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Evren S, sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.
Osman B. ise Ankara'ya nakledildi.
Muharrem İnce'ye bir suç duyurusu daha!
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Avusturya'nın skandal kararına Türkiye'den tepki yağdı
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum