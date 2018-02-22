Kastamonu'da Hocalı Katliamı'nı anma programı

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, "Türkiye tüm Müslüman dünyasının en güçlü kalesi. Burası zayıflarsa tekrar bu coğrafyanın toparlanması çok zor olur." dedi.

Paşayeva, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Hocalı Katliamı'nı anma programında yaptığı konuşmada, yaşanılan coğrafyada büyük zorluklarla bugünlere gelindiğini söyledi.

Modern dünyanın gözleri önünde Hocalı'da Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin işgal edildiğini belirten Paşayeva, "'İnsan hakları' diye bağıran Avrupa, Azerbaycan'daki insanların acısını umursamadı. 26 yıldır bu insanlar doğup büyüdüğü evlerini göremiyor, anne babalarının mezarına gidemiyor. Bir milyon kardeşimiz bu acıyla yaşıyor. Bugün Hocalı diye bir kent kalmadı. İnsanlar soykırıma maruz kaldı, öldürüldü. Modern dünya buna sessiz kaldı." diye konuştu.

Avrupa'nın terör konusunda çifte standart uyguladığını vurgulayan Paşayeva, "Türkiye bugün Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörle mücadele ediyor. Orada terörün kampları var. Türkiye'ye 'Bu ameliyatı yapamazsınız durdurun.' diyorlar. Terörle mücadelede yanımızda değiller. Bu vesileyle terörün arkasında kimlerin durduğunu görmüş oluyoruz. Terörle mücadelede nasıl Azerbaycan'ın yanında olmadılarsa Türkiye'mizin de yanında değiller. Her türlü engel olmaya çalışacaklar çünkü Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de güçlenmesini istemiyorlar." ifadelerini kullandı.