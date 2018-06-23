Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) öncülüğünde Kastamonu'da İbni Sina Enstitüsü kurulacak.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz'ı ziyaret eden TÜKOV Dış İlişkiler ve Bilim Kurulu Başkanı Kemal Aydın, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'da, 17 Ağustos'ta Dünya Vakıf Şurası'nı gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Kastamonu'da yetkilerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Aydın, TÜKOV öncülüğünde, kentte Dünya Yaşlanma Konseyi, Türkiye Hollanda Sağlık Vakfı, Bilim Teknoloji ve Medeniyet Vakfı, İslam Dünyası Sağlık Vakfı işbirliğinde İbni Sina Vakfı'nı kuracaklarını anlattı.

Çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Aydın, "İbni Sina Vakfı, tarihe geçecek bir vakıf olacak. Vakıf kurulduktan sonra Kastamonu'da İbni Sina Enstitüsü kurulacak. Bu kapsamda İsveç'teki bir enstitüyü inceledik." dedi.

Enstitüde birçok alanın bulunacağını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Peygamber tıbbı, tamamlayacı tıp, geriatri, halk sağlığı, çevre şehir sağlığı merkezi, iş sağlığı ve eğitimi alanları olacak. İslam ülkelerinden gelenlere üniversitede eğitim vermeyi planlıyoruz. Vakıf üniversiteleri ve diğer büyük üniversitelerle iş birliği yapacağız. Kastamonu'yu sağlıklı yaşlanma merkezi yapmayı planlıyoruz. Kastamonu'yu İslam dünyasının sağlık merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz."

