Kastamonu'da iki arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denize giren iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den tatil yapmak için Çatalzeytin'e gelen Kadir Ceylan (22) ile Halil Doygun (22), serinlemek için Ginolu Koyu'nda denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren Ceylan ve Doygun çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan ve Doygun burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

