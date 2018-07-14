HABER

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Onur Mahmutoğlu (19) idaresindeki 37 ED 531 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı'nda Yalçın Acar yönetimindeki 34 GH 9109 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Mahmutoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahmutoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detayAdnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay
İstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydıİstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU otomobil ölümlü kaza

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

İstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydı

İstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydı

Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı

Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak ilk sefer belli oldu!

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak ilk sefer belli oldu!

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde skandal! Derste sokak köpeğini kestiler, sosyal medyada hızla yayıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde skandal! Derste sokak köpeğini kestiler, sosyal medyada hızla yayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.