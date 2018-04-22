Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Sevin'in kullandığı 41 JD 577 plakalı otomobil, Erkan Ökten idaresindeki 37 BM 759 otomobille Daday yolu Taşlık mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Ökten'in otomobilindeki Hülya K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukura devrilen Murat Sevin'in kullandığı otomobil, 1 saat süren çalışmayla düştüğü yerden çıkartıldı.
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