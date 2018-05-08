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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Cüneyt Özkan (27) idaresindeki 37 AU 757 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Caddesi'nde, Asuman Aluçlu'nun kullandığı 37 AS 247 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Cüneyt Özkan ile beraberindeki İmdat Özkan ve diğer araçtaki Zeynep Hale Aluçlu (16), Mücella (59), Beycan (30), Berkay Kamil (10), Bilal (5), Melike Rabia (9) ve Mehmet Arslan (5) yaralandı.

Ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU trafik kazası yaralamalı

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