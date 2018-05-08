Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Cüneyt Özkan (27) idaresindeki 37 AU 757 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Caddesi'nde, Asuman Aluçlu'nun kullandığı 37 AS 247 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Cüneyt Özkan ile beraberindeki İmdat Özkan ve diğer araçtaki Zeynep Hale Aluçlu (16), Mücella (59), Beycan (30), Berkay Kamil (10), Bilal (5), Melike Rabia (9) ve Mehmet Arslan (5) yaralandı.
Ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'
Kelkit Çayı'nda 3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Trump, İran kararını bugün açıklayacak
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Ayakkabıda servis edilen tatlı Japonya ile İsrail arasında kriz çıkardı
Ay'da insanları bekleyen tehlike
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum