Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kaza

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Semih İsmailoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yadigar İsmailoğlu'nun, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan lise öğrencisi Semih İsmailoğlu'nun annesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, iki otomobilin trafik ışıkları bulunan kavşakta çarpışması ve daha sonra araçlardan birinin devrilmesi yer alıyor.

Kazanın, Yadigar İsmailoğlu'nun çocukları ile Sinop'a tatile giderken meydana geldiği öğrenildi.

İdris İsmailoğlu'nun (19) kullandığı 37 SK 510 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hacıbey kavşağında, Hüseyin Demirsoy (55) idaresindeki 34 LP 1387 plakalı otomobille çarpışmış, Yadigar İsmailoğlu (49) kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Sürücülerin yanı sıra araçlardaki Tülin (28) ve Elif Eslem Kebelioğlu (5), Muhammet İlgeç (18), Semih İsmailoğlu (16) ile Nurdan (53), Saliha (43), Kaan (18) ve Merve Demirsoy yaralanmıştı.

