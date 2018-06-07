Kastamonu'da iki sanığa hapis cezası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir kişiyi dövüp senet imzalattıkları iddia edilen sanıklardan birine 19 yıl 4 ay, diğerine ise 5 yıl hapis cezası verildi.
Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme iddialarıyla yargılanan Hüseyin Gürbüz ile Nevzat Kaymak yer aldı. Diğer sanık E.Ü. ve müşteki U.Ç. ise duruşmaya katılmadı.
Sanık Hüseyin Gürbüz savunmasında, 10 Ekim 2016 tarihinde Tosya ilçesinde U.Ç'yi sevgilisi E.Ü'nün yanında gördüğünü belirtti.
U.Ç'yi dövdüğünü kabul eden Gürbüz, daha sonra konuşmak için çağırdığı yere giderken U.Ç'nin aracıyla, arabasına çarptığını belirtti.
Kaza sonrası U.Ç'nin kendisine, 'Benim param yok, ben sana senet vereyim' dediğini öne süren Gürbüz, "U.Ç'den senedi zorla almadım. Senetle benim ne işim olur. U.Ç'yi gasp etmedim. 22 senelik esnafım. U.Ç'nin bana attığı iftirayı kabul etmiyorum. Para almak istesem, elimi cebine sokup parasını, kartını alırdım." dedi.
Nevzat Kaymak ise kendisinin kavgayla bir ilgisinin olmadığını, olay yerine sonradan geldiğini ifade etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Gürbüz'ü, yağma suçundan 12 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl, kasten yaralama suçundan 2 yıl 8 ay, mala zarar verme suçundan ise 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Nevzat Kaymak ise yağmaya yardım suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. E.Ü, beraat etti.
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