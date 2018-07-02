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Kastamonu'da kamyonet devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kamyonet devrildi: 6 yaralı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ahmet Kariman idaresindeki 55 SB 319 plakalı kamyonet, Boyabat-Hanönü karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bünyamin Kariman, Serkan Demirkaya, Bayram Çavuşoğlu, Dursun Demirkaya ve Halil İbrahim Sağer yaralandı.

Yaralılar 12 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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6 yaralı inşaat işçisi kamyonet KASTAMONU

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