Kastamonu'da market yangını

Kastamonu'da markette çıkan, üst kattaki daireye sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Candaroğulları Mahallesi'nde Muammer Maden'e ait markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede marketin üst katındaki apartman dairesine sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.
Yangın nedeniyle market ve apartmanda hasar oluştu.
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