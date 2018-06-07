Kastamonu'da motosikletle cip çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu'da cip ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Oğuzhan Kaplan (18) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 15 NB 143 plakalı cip ile Şenpazar Kastamonu karayolunun Kapıkaya Tüneli mevkisinde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Oğuzhan Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaplan'ın, Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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