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Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ramazan Erol (77) idaresindeki 57 DU 826 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu Gökçeçat Köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Hacer Özcan (79) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Kezban Erol ise 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kezban Erol, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 2 yaralı KASTAMONU trafik kazası

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