Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Karasapaca köyünde Abdullah Erhan yönetimindeki 34 GGB 29 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada Nisa Nur Bülbül (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Abdullah ve Emine Erhan ile Gülşen (46) ve Ahmet Bülbül (46), Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.