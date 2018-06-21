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Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hasan Özel idaresindeki 37 MB 206 plakalı otomobil Kastamonu- Bozkurt karayolu Devrekani ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldü.

Özel, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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