Kastamonu'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Coşkun Çılıngır'ın kullandığı 34 TD 2605 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük karayolu Aşağı Diphan mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Elif Kalafat, Ayşe Kiraz ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

