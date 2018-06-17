Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alper Yaşar (34) yönetimindeki 67 ER 365 plakalı otomobil, Araç ilçesi Kurucaören köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Yaşar ile Süheyla (62), Hamide (30), Pınar (41) ve Ayberk Yaşar (2) yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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