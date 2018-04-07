Kastamonu'da otomobil mezarlığa uçtu: 1 ölü 

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde otomobilin mezarlığa uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Karabük'ten Kastamonu istikametine seyir halinde olan Ramazan E. (77) yönetimindeki 57 DU 826 plakalı otomobil'in Araç ilçesi Gökçeçat köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy mezarlığına uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan Hacer Ö. (79) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ramazan E. ile Kezban E. ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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