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Kastamonu'da şehitler anısına kanyonda yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 16:47 | Son Güncelleme

Kastamonu'da şehitler anısına kanyonda yürüyüş

Kastamonu'da şehitler anısına 57 kişilik sporcu ekibiyle Horma Kanyonu geçiş faaliyeti düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) ile Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) üyeleri Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'na girdi.

Pınarbaşı Belediyesinin de destek verdiği programda 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anısına kanyonda yürüyüş yapan grup, 4 kilometrelik zorlu parkuru yaklaşık 7 saatte tamamladı.

Kanyon çıkışındaki Ilıca Şelalesi'nden iniş gerçekleştiren sporcular, Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı'nı okuyarak şehitleri andı.

KADASK Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında doğada farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda kanyon geçişi ve zirve tırmanışı gerçekleştirildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"KAD, Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı ve Kastamonu temsilcilikleri ile KADASK iş birliğinde şehitlerimizi anma adına Ilgaz Dağı Küçükhacet zirvesi ile Yaralıgöz Dağı'na da yürüyüş düzenledik. Eş zamanlarda gerçekleşen programlara Kastamonu'nun yanı sıra Ankara, İstanbul ve Uşak'tan yaklaşık 100 sporcu katıldı. Her biri birbirinden güzel doğasıyla kendine hayran bırakan bu parkurları anlamlı bir etkinlik için başarıyla tamamladık. Etkinliğe katılan tüm sporcularımız farklı bir heyecan yaşadı. Özellikle Horma Kanyonu geçişi farklı bir tecrübe oldu."

Arslan, etkinliğe katılan kulüplere ve sporculara teşekkür ederek, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit düşen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar için ne yapsak az." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
horma kanyonu ılgaz dağı KASTAMONU Pınarbaşı Yaralıgöz Dağı

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