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Kastamonu'da sıcak hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

Karadeniz sahillerinde hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla sahil ve havuzlara ilgi arttı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla sahiller doldu taştı.

Hava sıcaklığının 28.9, nem oranının da yüzde 76 oranında ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler, Karadeniz'in serin sularında serinlemeye çalıştı. Liman ve Hacıveli plajları ile ilçe merkezindeki aqua parkta tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Turistik tesis işletmecisi Evren Sıvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Karadeniz'in en geniş sahiline sahip illerinden olduğunu söyledi.

Bu noktada yaz sezonlarının yoğun yaşandığını anlatan Sıvar, "Hava sıcaklıklarının güzel gitmesine bağlı olarak sezondaki hareketimiz artıyor. Şu an hafta başı olmasına rağmen doluluk oranları iyi seviyede. Özellikle bugünlerden itibaren, Ağustos ayının sonuna kadar sezonun hareketli geçmesini bekliyoruz." dedi.

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Abana aqua park Deniz sezonu drone KASTAMONU sıcak hava yaz mevsimi

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