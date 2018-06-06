Kastamonu'da şiddetli yağış

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, trafik aksadı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Üstadlar Mahallesi'nden geçen Kaba Deresi taşınca ilçe merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Cadde ve sokaklar ile bazı bölgelerde su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su biriken yerlerden geçmek isteyen bazı sürücüler, araçlarının arızalanması nedeniyle mahsur kaldı.

Polis ve jandarma ekiplerince çeşitli bölgelerde önlemler alındı.

Taşköprü Belediyesine bağlı itfaiye, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı. Birçok bölgede vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yapıyor.

