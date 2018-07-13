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Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Başköy köyünde yaşayan Cevat M. (42) ile akrabası Hamdi M. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirine tabanca ile ateş etti.

Olayda Cevat M. ile Hamdi M. yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cevat M. hayatını kaybetti.

Hamdi M'nin tedavisi sürerken olayla ilgili Şahin M. ile Kamil M. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet KASTAMONU Silahlı kavga

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