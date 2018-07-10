Kastamonu'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu yaralandı.

Hepkebirler Mahallesi'nde esnaflık yapan Afganistanlı Taleb Shah (28), iş yerinden çıkıp evine giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Shah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

